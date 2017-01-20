海產店老闆遭槍擊 子彈貫穿左臂

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高雄市前鎮區草衙二路一家海產店昨晚傳出槍響，疑似兩派人馬聚眾鬧事，59歲洪姓老闆上前勸架，遭一名21歲呂姓男子開槍誤射，子彈貫穿左臂，呂男隨即遭另派人馬毆打掛彩，兩人雙雙送醫，幸無大礙。

警方昨天晚間近11點獲報趕到場，但店員忙著清洗地面血跡，低調避而不談，警方在現場起出槍枝，正在調查釐清案情。

(中時)