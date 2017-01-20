歐巴馬卸任前夕再送大禮 330人獲減刑

美國總統歐巴馬今天在卸任前夕，宣布為330人減刑，其中大多是毒犯，受惠人數創下單日新高。

法新社報導，這是歐巴馬本週第2次宣布減刑，變性陸軍士兵曼寧（Chelsea Manning）也在首波獲得減刑之列，讓許多人相當訝異。曼寧洩露70萬筆美國機密文件給維基解密（WikiLeaks），遭判刑35年。

原本得等到2045年才能獲釋，曼寧今年5月就能出獄。

歐巴馬17日特赦了64人，其中包括1名退役將軍，他曾是歐巴馬第一個國安團隊的重要成員；此外，歐巴馬當天也替209人減刑。

歐巴馬今天宣布減刑後，讓他原本已破紀錄的減刑人數再寫下新高，來到1715人，比歷任任何總統都多；歐巴馬上任至今，一共特赦了568名被判處終身監禁的囚犯。

得到減刑或特赦者，通常是犯下輕罪或首度犯下毒品罪行，而遭判刑多年。長期以來，歐巴馬多次呼籲改正美國刑罰制度下的系統性不公正。這個制度因為過度判處強制性最低刑期，目前廣受批評。（譯者：中央社周莉芳）1060120

(中央社)