親切認真醫術好 美麗女醫受歡迎

高雄榮民總醫院台南分院眼科女醫師周俐禎（中），優雅高窕的氣質與迷人的笑容，讓人看不出她已從醫20年；因認真、親切的問診態度廣受歡迎。（高榮台南分院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月20日

高雄榮民總醫院台南分院眼科女醫師周俐禎（前），優雅高窕的氣質與迷人的笑容，讓人看不出她已從醫20年；因認真、親切的問診態度廣受歡迎，門診的病人總是大排長龍。（高榮台南分院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年1月20日

高雄榮民總醫院台南分院眼科女醫師周俐禎，優雅高窕的氣質與迷人的笑容，讓人看不出她已從醫20年；因認真、親切的問診態度廣受歡迎，門診的病人總是大排長龍。

「看到她，我的眼疾好像已經好了一半，覺得眼前突然一片閃亮」，曾有病患這麼形容看到周俐禎的第一印象。周俐禎濃眉大眼，笑起來相當迷人，外表高窕又有優雅氣質；但她的從醫資歷已經20年，在醫療專業上精益求精，醫術比外表更令病患信賴，門診時病人總是大排長龍。

從國立陽明大學醫學系畢業後，周俐禎在醫學中心歷練眼科及視網膜專科主治醫師5年，之後就自願離開家鄉高雄，到位於台南市永康區的高榮台南分院服務。

「15年前的永康還是很鄉下，醫療資源比不上大都市。」周俐禎說，當時是為了提供鄉親更多的選擇，毅然決定下鄉服務。希望透過醫療的協助，讓患者提升生活品質；特別希望自己能像魔術師一樣，妙手一揮，就能幫病人開啟全新的世界。

她說，20年的從醫路讓她印象最深刻的是，有一名癌末白內障導致視野茫茫的病人四處奔波求醫，卻沒人敢開刀，後來經友人介紹掛她的門診。至今仍忘不了這名病人當時求助的表情，懇求、拜託她一定要幫他開刀，讓他能在自己最後的日子，再看見親愛的家人。

周俐禎說，基於憐惜與惻隱心，決定替這名患者動刀。在開刀後的1個月，病人拉著她的手直說感謝，讓他可以在有生之年，再見到親人一面，此生已無憾。沒多久後，這名病人就過世。

這段故事讓周俐禎持續激勵自己，在醫療服務與品質上不斷精益求精；同時期許以「親切、關懷與同理心」服務態度，讓更多的病人受惠。

周俐禎說，「視病猶親」這四個字看來簡單，做起來卻不容易。有時會聽到不耐久候的病人在診間外生氣發飆，對這類病人還要特別花費心思與關懷，讓制式化的每個問診指令，充滿溫暖與溫度。

她說，只要能協助病人，即使只是開立眼藥水來改善病人狀況，那就是好醫師，不見得要往大醫院跑。每份處方箋她都小心翼翼，為病人挑選最合適的藥水。

看遍病人與家屬間的生離死別，周俐禎以「活在當下」當成給自己的期勉。她說，也要把這句話贈送給鄉親，希望生命的無常讓民眾更把握當下，也能惜福感恩。1060120

(中央社)