川普登候任總統專機 首度接受軍禮迎接
即將就任美國總統的川普與家族成員，今天首度搭乘候任總統專機，由紐約抵達華盛頓。川普第一次接受軍禮迎接，全球屏息以待明天的就職典禮。
川普（Donald Trump）和即將成為美國第一夫人的梅蘭妮亞（Melania Trump），19日在警車開道下，由紐約川普大樓出發，首次搭乘機身印有「美國」的候任總統專機抵達華盛頓，出席各項活動。
川普夫婦下機時，首次接受軍禮迎接。
川普一家人包括女兒伊凡卡（Ivanka Trump）與將出任白宮資深顧問的女婿庫許納（Jared Kushner）、兒子艾瑞克（Eric Trump）與小唐納（Donald Trump Jr.）等家族成員也搭乘專機，同時抵達華盛頓。
川普與家人在就職前一日，出席位於白宮不遠的華盛頓川普國際酒店共和黨慶祝活動，並前往阿靈頓國家公墓獻花，下午參加在林肯紀念堂（Lincoln Memorial）舉行的慶祝音樂會，與支持者共賞煙火。
20日就要搬入白宮的川普及家人，19日晚間下榻於白宮附近，供總統賓客住宿的布萊爾賓館（Blair House），未如外傳將留宿川普飯店。
川普一家人聲勢浩大抵達華府，除了聚焦川普如何「讓美國再度偉大」外，全球目光也關注低調的梅蘭妮亞，以何種服裝造型出席就職當日活動，及要如何扮演身世背景都極為特殊的第一夫人。
此外，伊凡卡與丈夫庫許納也已落腳華府，將入白宮任職的庫許納對外交有高度興趣，勢將影響川普重要決策。伊凡卡雖表示不參與川普政府，但外界預料她對政策還是具影響力。
年輕的伊凡卡與庫許納被視為華府未來最受矚目的權力夫妻，也將改寫美國的政治文化。1060120
(中央社)
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