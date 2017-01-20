罕病大學生樂觀進取 活出無限希望
罹患脊髓性肌肉萎縮症，身體不斷退化、有時連握筆力氣都沒有，卻努力雙主修資工系、任圍棋社長的中正大學數學系學生陳祐明說，雖然病症無法治癒，但要活得比別人精彩。
中正大學表示，陳祐明出生14個月發病，由於脊髓運動神經元漸進性退化，肌肉完全無法使力，站立、行走都很困難，還會影響器官、呼吸和說話等功能，病況會隨年紀增長退化得越來越嚴重。
中正大學說，陳祐明行動都要靠輪椅，進入數學系後，了解自己和一般生的差距，加上併發症常不定時發作，常有數週身體不適無法上課，但仍勤做筆記、課後請教師長彌補落後進度，奪得數學系書卷獎。
曾夢想成為老師的陳祐明，因說話功能逐漸退化，不得不思考未來如何轉換跑道。他說，以後或許可靠電腦程式語言代替表達，在家人支持下，順利雙主修資工系。
陳祐明小學受圍棋動漫影響，對圍棋產生興趣，只要有比賽就搶著要參加，即使比賽要連下5盤棋，賽後要休息2、3天，才能恢復體力，也樂此不疲。
陳祐明靠自學和貴人指導，抱回好幾座圍棋競賽冠軍，更累積業餘5段實力；進入大學後，陳祐明即使有雙主修課業壓力等，仍接下圍棋社長，成功增加社員人數，還積極經營圍棋交流粉絲專頁。
陳祐明說，「常常不是說上帝關了你一扇門，會再開一扇窗，但你知道這扇窗要怎麼開嗎？你要自己伸手推開它」。
陳祐明還想繼續攻讀研究所，雖不知自己還有多少時間，但他樂觀說，「我不是只剩下明天，而是我還有明天」。1060120
(中央社)
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