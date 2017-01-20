台南東山觀音佛祖回娘家 消防隊發平安水響應

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東山碧軒寺觀音佛祖20日回娘家，東山消防分隊也在廟埕前發放平安水響應，並宣導防災知識。（萬于甄攝）

國定民俗「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」20日清晨起轎，除了佛祖保佑民眾外，台南市消防局第一大隊東山消防分隊隊員也在廟埕前，發放佛祖加持過的平安水，也針對防焰規制、爆竹煙火等，加強防災知識解說宣導，實際保護民眾安全。

東山消防分隊分隊長李順通表示，20日是東山一年一度的盛會，碧軒寺觀音佛祖回娘家，分隊特別製作印有觀音佛祖及500瓶各式防火宣導海報的平安水，希望前來參拜的民眾同時了解防災知識，藉此強化民眾防火常識，祈求大家平安幸福過好年。

(中時)