大逆轉？ 裘莉疑被迫交出6子女監護權
好萊塢銀色夫妻布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，去年宣布離婚震驚演藝圈，兩人更為了爭奪6名子女監護權，幾乎到了撕破臉的境界，原本僅有探視權的小布處於劣勢，但目前局勢出現重大轉機，那就是裘莉可能得交出監護權與小布共享。
雖然裘莉目前擁有6名子女暫時監護權，但小布仍可申請探視，不過得定期做藥物篩檢及接受心理評估，但根據《Life & Style》報導，明明小布早已洗刷家暴嫌疑，但是裘莉陣營有些人員不滿仍繼續造謠抹黑，因此起爭執疑似鬧分裂，認為裘莉根本沒資格單獨享有6名子女監護權，甚至放話要退出裘莉團隊，對此更有人直言裘莉在輿論方面已落敗，離交出監護權交的日子應該不遠了。
不過《Yahoo7 Be》則報導，有知情人士反駁此項傳聞，指稱裘莉「把監護權交出」，只是對於暫時監護權與探視權，2人先前所做的共同決定，對於外界傳聞監護權移轉至今仍沒新進度。
(中時電子報)
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