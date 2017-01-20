NFL紐約噴射機老闆 川普政府駐英大使

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美國準總統川普今天不經意地公布，已選定美式足球聯盟NFL紐約噴射機隊（New York Jets）的球團老闆強生，擔任駐英國大使。

法新社報導，這項對駐華府最親密歐洲盟友英國使節的人事任命尚未正式宣布。川普（Donald Trump）是在國會共和黨籍議員與即將上任的內閣成員1場領袖午餐會中，直接點名強生（Woody Johnson）和公布這項任命。

川普說：「駐聖詹姆士朝廷（Court of St. James）大使伍迪‧強生，恭喜伍迪。」國會議員、官員和交接團隊成員報以掌聲。

報導總統當選人一舉一動的記者群當時也在場。

69歲的強生為共和黨政治募款的紀錄顯赫，他去年擔任川普全國募款團隊共同領導人。

作為嬌生集團（Johnson & Johnson）財產繼承人的他也出身美國企業特權階層。1887年由強生的曾祖父創立的這家公司，已成醫療保健界巨人。（譯者：中央社何宏儒）1060120

(中央社)