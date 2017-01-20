微風本館新餐廳 ROSMARINO超值開賣

有義式火腿、沙拉米、炭烤蔬菜、醃漬小食等10多種前菜共構的〈分享盤〉，可供4人至8人分享，展現「澎湃」氣勢。(圖／姚舜攝)

以雙層木製轉盤呈現的〈ROSMARINO〉下午茶套餐，有超過10種的甜鹹點心，且只有388元就可以吃到飽。(圖／姚舜攝)

一份2100元的〈烤肉四重奏〉，有澳洲羊排、葛瑪蘭豬排、美國肋眼牛排，以及超大義式手工香腸，4至6人分享換算很超值。(圖／姚舜攝)

內餡有一顆半熟蛋的〈彎月披薩餃〉，是以「烤」代「炸」的攻良版拿坡里特色美食〈Pizza Fritta〉。(圖／姚舜攝)

〈ROSMARINO〉菜單上有多款〈義式燉飯〉，是先將80％酒精濃度的烈酒點倒入整顆的「超司之王」帕達諾起司，然後點火融化後再倒入燉飯攪拌，讓每顆米粒都均勻沾附香濃起司。(圖／姚舜攝)

將燉飯在熱融的起司內攪拌「按摩」，使得燉飯的口感更稠、風味更濃。(圖／姚舜攝)

以熟成風乾番茄搭配水牛馬茲瑞拉起司，較以新鮮番茄更有風味。(圖／姚舜攝)

以自製香料浸漬橄欖油為菜餚提味，〈ROSMARINO〉傳遞「如家」的味覺體驗。(圖／姚舜攝)

〈松露天使麵〉完全沒有其它食材，賣的就是松露美味，以及天使細麵的Aldente口感。(圖／姚舜攝)

只有巴掌內徑大小的〈迷你披薩〉，味道有甜有鹹，在〈ROSMARINO〉享用下午茶，每半小時就會烤出供客人享用。(圖／姚舜攝)

〈ROSMARINO〉的裝潢時尚現代，透過燈光營運獨特氛圍。(圖／姚舜攝)

〈ROSMARINO〉的吧檯區將陸續增加精釀啤酒選擇。(圖／姚舜攝)

〈ROSMARINO〉的內外場團隊雖然年輕，但對義大利料理都充滿熱情。(圖／姚舜攝)

微風廣場台北復興館又有新餐廳！位在G樓層的〈SALVATORE CUOMO ＆ BAR〉義大利餐廳因合約到期與微風結束合作關係，義舍國際餐飲承租原址並頂下既有設備以〈ROSMARINO〉為名繼續經營義大利餐廳，新餐廳並自今(20)日起試營運。

為炒熱人氣，〈ROSMARINO〉推出特惠活動，自1/20日起至1/26日，客人單筆消費滿千元，即可獲贈瑪格麗特pizza一份。另外，自2月2日起至2月23日止微風會員app點數99點即可兌換價值388元一人份下午茶套餐。

以義大利文「迷迭香」為餐廳命名的〈ROSMARINO〉，由台灣經營團隊接手後，定位、菜單皆全新出擊。重大改變包括：單點前菜更豐富多樣，增加可供多人分享的「澎湃菜餚」，取消原本聊備一格的自助取餐檯，同時下午茶時段增加了超值吃到飽的華麗套組。唯一不變的是，喜歡吃正統拿坡里Pizza的食饕，仍可以在此新餐廳點用照著拿坡里冠軍披薩食譜配方烤製的美味Pizza。

不少外國知名餐飲品牌來到台灣，都會碰到「水土不服」的挑戰，同時外籍軍團許多堅持，也常會因不了解台灣餐飲市場生態與消費者口味而踢到鐵板。〈SAL VATORE CUOMO ＆ BAR〉來台後多少也碰到同樣的問題，據悉，這是該品牌「撤退」的重要原因。

如今台灣本土義舍餐飲國際投資經營的〈ROSMARINO〉，根據市調掌握商圈客層屬性與外食消費者需求，作出差異化區隔，很務實、也很「入世」，沒有「外店包袱」，台灣外食族喜歡什麼就做什麼，市場流行什麼就賣什麼，反而創造出不少新賣點，提供客人新體驗。

「價位合理菜澎湃」，〈ROSMARINO〉總監林育達表示，超值是台灣外食消費者對餐廳的期待，所以〈ROSMARINO〉很「敢給」，也樂意給。在微風廣場另外投資經營〈香茅廚〉泰菜餐廳，且生意不差的林育達認為，值不值得、划不划算，消費者心中自有一把尺，經營餐廳犯不著跟消費者勾心鬥角，「用心、大方，消費者自然會看到、感受到」。

〈ROSMARINO〉新推出的的「大器菜」包括：〈前菜分享盤〉、〈烤肉四重奏〉，還有木製轉盤托著10多種甜鹹美點、可讓客人吃飽兼吃巧的下午茶套組，這些內容多樣、豐富且呈盤繽紛的「大器菜」，一上桌就很搶眼吸睛，可供4至6人分享的菜餚，換算下來也的確超值。

〈ROSMARINO〉的廚藝團隊平均年齡雖輕，，都有豐富廚藝資歷，其中主廚Rock于又昌曾在晶華、君悅等五星飯店歷練，披薩主廚Paul黃振豪曾得到「2014 台灣第一屆Caputo披薩大賽」 冠軍、「20142014 第13屆Caputa披薩大賽」 STG 國際組冠軍，副主廚Gino鄭羽辰曾得到「2014年世界拉皮最速」冠軍以及「2015年世界披薩創意賽」，堪稱人人是英雄、個個是好漢。這樣的團隊、這樣的餐廳，能否在競爭激烈的餐飲市場中，與義大利籍主廚駐店的同業一較長短，消費者是最後判官。

(工商)