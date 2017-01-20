微風本館新餐廳 ROSMARINO超值開賣
微風廣場台北復興館又有新餐廳！位在G樓層的〈SALVATORE CUOMO ＆ BAR〉義大利餐廳因合約到期與微風結束合作關係，義舍國際餐飲承租原址並頂下既有設備以〈ROSMARINO〉為名繼續經營義大利餐廳，新餐廳並自今(20)日起試營運。
為炒熱人氣，〈ROSMARINO〉推出特惠活動，自1/20日起至1/26日，客人單筆消費滿千元，即可獲贈瑪格麗特pizza一份。另外，自2月2日起至2月23日止微風會員app點數99點即可兌換價值388元一人份下午茶套餐。
以義大利文「迷迭香」為餐廳命名的〈ROSMARINO〉，由台灣經營團隊接手後，定位、菜單皆全新出擊。重大改變包括：單點前菜更豐富多樣，增加可供多人分享的「澎湃菜餚」，取消原本聊備一格的自助取餐檯，同時下午茶時段增加了超值吃到飽的華麗套組。唯一不變的是，喜歡吃正統拿坡里Pizza的食饕，仍可以在此新餐廳點用照著拿坡里冠軍披薩食譜配方烤製的美味Pizza。
不少外國知名餐飲品牌來到台灣，都會碰到「水土不服」的挑戰，同時外籍軍團許多堅持，也常會因不了解台灣餐飲市場生態與消費者口味而踢到鐵板。〈SAL VATORE CUOMO ＆ BAR〉來台後多少也碰到同樣的問題，據悉，這是該品牌「撤退」的重要原因。
如今台灣本土義舍餐飲國際投資經營的〈ROSMARINO〉，根據市調掌握商圈客層屬性與外食消費者需求，作出差異化區隔，很務實、也很「入世」，沒有「外店包袱」，台灣外食族喜歡什麼就做什麼，市場流行什麼就賣什麼，反而創造出不少新賣點，提供客人新體驗。
「價位合理菜澎湃」，〈ROSMARINO〉總監林育達表示，超值是台灣外食消費者對餐廳的期待，所以〈ROSMARINO〉很「敢給」，也樂意給。在微風廣場另外投資經營〈香茅廚〉泰菜餐廳，且生意不差的林育達認為，值不值得、划不划算，消費者心中自有一把尺，經營餐廳犯不著跟消費者勾心鬥角，「用心、大方，消費者自然會看到、感受到」。
〈ROSMARINO〉新推出的的「大器菜」包括：〈前菜分享盤〉、〈烤肉四重奏〉，還有木製轉盤托著10多種甜鹹美點、可讓客人吃飽兼吃巧的下午茶套組，這些內容多樣、豐富且呈盤繽紛的「大器菜」，一上桌就很搶眼吸睛，可供4至6人分享的菜餚，換算下來也的確超值。
〈ROSMARINO〉的廚藝團隊平均年齡雖輕，，都有豐富廚藝資歷，其中主廚Rock于又昌曾在晶華、君悅等五星飯店歷練，披薩主廚Paul黃振豪曾得到「2014 台灣第一屆Caputo披薩大賽」 冠軍、「20142014 第13屆Caputa披薩大賽」 STG 國際組冠軍，副主廚Gino鄭羽辰曾得到「2014年世界拉皮最速」冠軍以及「2015年世界披薩創意賽」，堪稱人人是英雄、個個是好漢。這樣的團隊、這樣的餐廳，能否在競爭激烈的餐飲市場中，與義大利籍主廚駐店的同業一較長短，消費者是最後判官。
(工商)
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