低溫下探10度 學測身障生抗寒應考

大學學測今登場，今年共359名特殊生，其中129人在台大應考，包括自閉症、亞斯伯格症、妥瑞氏症、學習障礙、情緒障礙、肢障、聽障、視障、腦性麻痺等。台大表示，除了盲用電腦、語音播題等協助，也有考生申請自備口袋型擴視機、放大滑鼠等輔具應試。

就讀蘇澳海事的張軒誠自小患有肌肉萎縮症，前幾天為了考學測從宜蘭搭車北上時，腳不小心撞到，身體較脆弱的他還因此打了石膏，儘管如此，今天還是在寒冷的天氣下前來應試，他說，高職生的他，準備起學測比較吃力，但既然都準備那麼久，還是希望能堅持到最後一秒。

雖然高職念的是商業經營科，但張軒誠更喜歡接觸人群，他立志想念社工系或是心理諮商相關科系，希望貢獻一己之力，幫助更多人，他也是2016總統教育獎的得主。

就讀育達高職應用日語科的俞同學患有先天性腦性麻痺，她最喜歡動漫海賊王，其中最喜歡的角色是海賊王的哥哥艾斯，因為他總是在保護自己的弟弟。

她今天申請的輔助項目是延長考試時間和代填答案卷，她說，前幾天非常緊張，但今天一覺醒來後，就沒那麼緊張，希望可以考上跟語言相關的科系。

(中時)