泉州直升機墜落 3人受傷

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中國大陸福建泉州市19日晚上7時左右發生一起直升機墜落起火事件，3人受傷送醫。

綜合觀察者網及北京青年報報導，根據網友提供資訊及現場畫面，19日晚上7時左右，泉州市泉港區界山鎮下朱尾村附近發生直升機墜落起火事件，現場濃煙滾滾。

10多輛消防車趕到現場後，將大火撲滅。3名傷者送往泉港醫院。

中共泉港區宣傳部表示，此事故將以軍方口徑為準。目前官方未透露具體情況。1060120

(中央社)