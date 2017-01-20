川普第一步 全球拭目以待
美國準總統川普（Donald Trump）已準備好一入主白宮，第1天就要簽署多項執行決策，為嚴加取締移民、興建美墨邊界高牆，以及翻轉將卸任的美國總統歐巴馬政策，開第1扇門。
在11月8日大選中獲勝、將接任民主黨歐巴馬總統職位的共和黨川普（Donald Trump）今天與家人搭乘軍機，在宣誓就職典禮前1天抵達美國首都華府。
幕僚表示，川普一入主這個擁有全球最大權力的辦公室，不會浪費一分一秒，將即刻揮舞總統用筆，簽發多項毋須議會通過的執行方案。
川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）今天提示記者留意明天、週末以及下週開始幾天的發展：「他承諾的不只是第1天，而是第2天、第3天都要簽署多項做出真正改變的行動，我認為你們將在未來的幾天與幾週之內親眼目睹。」
明天川普計劃參訪位於維吉尼亞州朗里（Langley）的美國中情局（CIA），這個單位與其即將卸職的現任首長先前被川普批評得體無完膚，當初CIA表示俄羅斯牽涉美國大選期間的駭客事件，川普第一時間就質問這個結論，儘管他後來接受這項看法，且川普甚至把CIA跟德國的納粹劃上等號。
根據川普政權移轉團隊中1名未獲授權對媒體發言的人表示，川普的顧問向他提出超過200項執行方案建言，從健康醫療、氣候政策、移民，到能源與其他眾多議題等等，就看他考慮要先簽發哪一些，但川普到底會做出哪些初步決定，目前尚未明朗。（譯者：中央社許湘欣）1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。