川普第一步 全球拭目以待

美國準總統川普（Donald Trump）已準備好一入主白宮，第1天就要簽署多項執行決策，為嚴加取締移民、興建美墨邊界高牆，以及翻轉將卸任的美國總統歐巴馬政策，開第1扇門。

在11月8日大選中獲勝、將接任民主黨歐巴馬總統職位的共和黨川普（Donald Trump）今天與家人搭乘軍機，在宣誓就職典禮前1天抵達美國首都華府。

幕僚表示，川普一入主這個擁有全球最大權力的辦公室，不會浪費一分一秒，將即刻揮舞總統用筆，簽發多項毋須議會通過的執行方案。

川普的發言人史派瑟（Sean Spicer）今天提示記者留意明天、週末以及下週開始幾天的發展：「他承諾的不只是第1天，而是第2天、第3天都要簽署多項做出真正改變的行動，我認為你們將在未來的幾天與幾週之內親眼目睹。」

明天川普計劃參訪位於維吉尼亞州朗里（Langley）的美國中情局（CIA），這個單位與其即將卸職的現任首長先前被川普批評得體無完膚，當初CIA表示俄羅斯牽涉美國大選期間的駭客事件，川普第一時間就質問這個結論，儘管他後來接受這項看法，且川普甚至把CIA跟德國的納粹劃上等號。

根據川普政權移轉團隊中1名未獲授權對媒體發言的人表示，川普的顧問向他提出超過200項執行方案建言，從健康醫療、氣候政策、移民，到能源與其他眾多議題等等，就看他考慮要先簽發哪一些，但川普到底會做出哪些初步決定，目前尚未明朗。（譯者：中央社許湘欣）1060120

(中央社)