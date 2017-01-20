囊括行動學習4大獎 嘉市創紀錄
教育部中小學多元行動學習計畫今天下午頒獎，嘉義市囊括4項大獎、5校更獲優良學校，創嘉義市歷年來獲獎校數最多紀錄。
嘉義市政府教育處長余坤龍表示，隨著網路雲端及行動科技發展，「行動學習」變得多元而有趣，教育部也鼓勵各校運用雲端資源及行動載具，發展多元創新教學模式。
余坤龍指出，嘉義市推動以「學習者為中心」的行動學習創新教學設計，獲教育部105年度「國中小行動學習推動計畫優良學校選拔」4項大獎，將於今天下午在國立台北教育大學頒獎。
嘉義市囊括的獎項包括：「行動學習優良學校」、「校長科技領導」、「傑出教師」及「資訊應用創新團隊」4獎項，不僅全國獲獎比率最高，也創下嘉義市歷年來獲獎校數最多紀錄。
他說，在全國153所參賽學校中，嘉義市就有5校獲「優良學校」，並有4名校長獲「科技領導」獎；其中民族國小校長查顯良、興安國小校長陳文瑜更連續2年獲領導獎。
余坤龍指出，以民族國小獲獎的「3R共構科技導覽廟宇」為例，師生們以學校所在地的「諸羅南門」為探索對象，發現轄內多座古廟因缺乏導覽人員，無法為遊客提供解說。
師生們為此研究廟宇歷史，為古廟撰寫解說文稿、錄製導覽影片、製作成QR-code海報贈送給廟方，讓遊客掃描QR-code就可進行各種導覽。
此外，師生們也運用AR（擴增實境）技術，直接用手機掃描「國定古蹟」城隍廟的文物，如同抓「寶可夢」一般，手機就會出現活靈活現的導覽影片。
不僅如此，師生還把影片上傳YOUTUBE網站，搭配VR（虛擬實境），在廟口讓民眾戴上VR眼鏡，體驗身歷其境的環場導覽影片，連社區阿婆也看得津津有味。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。