囊括行動學習4大獎 嘉市創紀錄

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教育部中小學多元行動學習計畫今天下午頒獎，嘉義市囊括4項大獎、5校更獲優良學校，創嘉義市歷年來獲獎校數最多紀錄。

嘉義市政府教育處長余坤龍表示，隨著網路雲端及行動科技發展，「行動學習」變得多元而有趣，教育部也鼓勵各校運用雲端資源及行動載具，發展多元創新教學模式。

余坤龍指出，嘉義市推動以「學習者為中心」的行動學習創新教學設計，獲教育部105年度「國中小行動學習推動計畫優良學校選拔」4項大獎，將於今天下午在國立台北教育大學頒獎。

嘉義市囊括的獎項包括：「行動學習優良學校」、「校長科技領導」、「傑出教師」及「資訊應用創新團隊」4獎項，不僅全國獲獎比率最高，也創下嘉義市歷年來獲獎校數最多紀錄。

他說，在全國153所參賽學校中，嘉義市就有5校獲「優良學校」，並有4名校長獲「科技領導」獎；其中民族國小校長查顯良、興安國小校長陳文瑜更連續2年獲領導獎。

余坤龍指出，以民族國小獲獎的「3R共構科技導覽廟宇」為例，師生們以學校所在地的「諸羅南門」為探索對象，發現轄內多座古廟因缺乏導覽人員，無法為遊客提供解說。

師生們為此研究廟宇歷史，為古廟撰寫解說文稿、錄製導覽影片、製作成QR-code海報贈送給廟方，讓遊客掃描QR-code就可進行各種導覽。

此外，師生們也運用AR（擴增實境）技術，直接用手機掃描「國定古蹟」城隍廟的文物，如同抓「寶可夢」一般，手機就會出現活靈活現的導覽影片。

不僅如此，師生還把影片上傳YOUTUBE網站，搭配VR（虛擬實境），在廟口讓民眾戴上VR眼鏡，體驗身歷其境的環場導覽影片，連社區阿婆也看得津津有味。1060120

(中央社)