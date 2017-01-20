街頭槍擊險波及學生 警掌握特定對象

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高雄市楠梓區今天發生兩幫人馬街頭開槍火併案，流彈擊破一家超商玻璃，險打中5名大學生，警方已掌握特定對象清查。

警方初步調查，兩幫人馬約有30多人，先駕駛多輛汽車擦撞，隨後就互持鋁棒砸車，再發射信號彈及開槍，一家超商玻璃遭打中，有5名學生在店內受驚嚇。

警方依現場遺留的汽車追查，已掌握特定對象。1060120

(中央社)