川普就職日 美國藝術界發起罷工

美國藝術界發起「J20藝術罷工」,號召美國博物館、美術館、工作室、劇院、畫廊、藝術大學、非營利機構等,於總統就職日當天關閉。(摘自J20 Art Strike臉書)

川普就職午宴將展出19世紀美國畫家喬治.加勒.賓漢名畫《人民的選擇》,遭到藝術界抗議,雖然美術館回應出借畫作是對美國總統制度的支持,而非特定對象,但還是有人kuso大大寫著「別把我送去華盛頓」。(摘自artnet)

美國白宮新主人川普的就職典禮將於今(20日)舉行,然自當選以來,好萊塢和藝術界從不吝於公開言論或透過創作表達對這位總統當選人的不滿甚於支持,除了梅莉史翠普在獲頒金球獎終身成就獎致詞時抨擊川普「利用權勢霸凌他人」,藝術界也發起「J20藝術罷工」(J20 Art Strike),號召博物館、美術館、工作室、劇院、畫廊、藝術大學、非營利機構等,於總統就職日當天關閉。

根據《The New York Times》報導,包括辛蒂.雪曼(Cindy Sherman)、瓊.喬納斯(Joan Jonas)、理查.塞拉(Richard Serra)等重量級藝術家在內,有超過130位藝術家和藝評家連署響應這項「對於總統就職的不服從行動」,旨在抵制「川普主義」(Trumpism):一種有毒的白人至上主義、厭女傾向、排外主義、軍國主義和寡頭政治的總和。

川普的排外言論,屢屢成為藝術家諷刺性藝術的素材來源,也讓博物館界憂心挑起新的文化戰爭。就連川普就職午宴將展出19世紀美國畫家喬治.加勒.賓漢(George Caleb Bingham)名畫《人民的選擇》,都有近2000人請願,呼籲館藏單位聖路易斯博物館停止出借該畫作,認為此舉間接表達川普是「人民的選擇」,館方對此回應,出借畫作是對美國總統制度的支持,而非特定對象。雖然藝術界對川普就任噓聲多,仍得面對事實,只能以「梅姨」轉述友人名言「Take your broken heart, make it into art」相互勉勵打氣了。

(中時)