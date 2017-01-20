新北春節前抽驗水產品 31件全合格

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春節將至，新北市農業局進行轄內養殖場上市前水產品抽驗工作，抽驗的31件水產品均合乎衛生福利部動物用藥殘留標準相關規定。

農業局指出，新北市轄區內養殖戶計有114家（陸上魚塭46家，淺海養殖68家），針對達上市體型之31件水產品，包括黑盤鮑魚、九孔、鱒魚、鱸魚及鱘龍魚等，進行多項藥物殘留分析。

農業局表示，抽驗結果，31件水產品均合乎衛生福利部動物用藥殘留標準相關規定。

農業局長李玟表示，為保障國人食的安全，除對未上市水產品進行抽驗外，並建立「新北市農漁產品安心標章」制度，落實從農場至餐桌的履歷制度精神，積極輔導優質養殖戶完成標章申辦及使用作業。

他說，依據「新北市農漁產品安心標章管理作業要點」第4條規定，申辦標章的使用人須領有合格養殖登記證或相關漁業證照才能辦理。

農業局表示，目前已輔導29家養殖戶取得安心標章，養殖戶的相關資訊，可至Google搜尋「新北市農業局」+「標章使用名冊」，即可連接至農業局網頁。1060120

(中央社)