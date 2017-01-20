「國王企鵝」好聰明！記得自己吃了幾條魚

不想吃的企鵝，保育員耐心餵食。（台北市立動物園提供）

動畫片《快樂腳》中的國王企鵝愛唱歌、愛跳舞，會用歌舞表達自己的感情！然真實中的國王企鵝又是如何呢？在台北市立動物園裡的企鵝性都不盡相同，放飯時間一到就可以看出端倪。有的國王企鵝才看到魚就立馬張嘴，但有的個體非要保育員「連哄帶騙」，還有些企鵝很聰明，都記得自己吃了幾條魚，多餵少餵都不行呢！

俗語說：「一種米，養百樣人」，而台北市立動物園則似乎正在驗證「一種魚，養百樣國王企鵝」。台北市立動物園的國王企鵝一天吃兩餐，保育員會在早餐的魚肚內裝進維他命，來補足企鵝在圈養環境中所缺乏的營養。

為了確保每隻企鵝都有吃到足夠的量，動物園的國王企鵝都由保育員親手餵食。（台北市立動物園提供）

為了確保每隻企鵝都有吃到足夠的量，動物園的國王企鵝都由保育員親手餵食。不過，由於鳥類多數容易感到緊張，因此餵食企鵝如同餵人類小孩吃飯一般，需要非常有耐心。

國王企鵝的早餐-秋刀魚，肚中塞了維他命補充營養。（台北市立動物園提供）

保育員也發現國王企鵝頗流行「跟風」，每當保育員餵食時，有些神經緊繃的個體便會開始緊張地在保育員身邊亂竄，而其他隻國王企鵝竟會如同被啟動了開關一般，紛紛趕來跟在後頭快速地移動。

這時保育員只好在一旁痴痴地等待牠們情緒緩和後主動張嘴吃飯，不過，當然也有個性比較穩定的個體，跟保育員相當有默契，看到魚就立馬張嘴，快速地解決餐點。

由於保育員都是採取親手餵食的關係，竟意外發現國王企鵝似乎會算數！一隻企鵝每餐吃兩條魚，保育員會依照企鵝的生長狀況、魚的大小做些微的調整，但聰明的企鵝竟然會記得自己平常吃的數量，若保育員想多餵一條魚，牠們卻說什麼都不肯多吃。

一般狀況下，國王企鵝在保育員餵食時並不會出現搶食行為，屬於耐飢餓動物的牠們，可以長時間不進食，仍能維持日常基本的生活能量。

鳥類多屬容易感到緊張，企鵝也不例外，因此經常一隻逃跑，就每隻都跟著逃竄。（台北市立動物園提供）

但在換羽初期及育幼時，為了儲備換羽及後續育幼時反芻所需要的能量，就需要大量進食，這時候才可能發生搶食的狀況，保育員也會適時調整食物供應量。

為了鼓勵國王企鵝們下水游泳，有時保育員會以魚當誘餌，拋入水池，但聰明又養尊處優的國王企鵝們不見得會買單就是了！

喜歡企鵝的民眾，到動物園參觀時，請留意每日10:30、15:30的企鵝餵食時間，歡迎到企鵝館看看企鵝們吃魚的可愛模樣！

(中時電子報)