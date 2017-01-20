疑敬酒糾紛開槍 誤傷海產店老闆

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高雄市前鎮區一家海產店今天發生疑因酒客敬酒糾紛，海產店老闆排解時遭一名呂姓男子開槍打中左手，送醫無大礙，警方據報立即逮捕呂男，起出犯案手槍，擴大追查其他涉案人。

警方初步調查，兩派人馬在高雄市前鎮區草衙二路一家海產店宴飲，疑是兩方人馬發生敬酒口角糾紛，老闆排解時被呂男開槍誤傷。

警方獲報到場逮捕呂男，起獲犯案手槍，掌握特定對象追查其他涉案人。1060120

(中央社)