肌萎縮症考生愛接觸人群 想讀社工諮商
學測今天登場，今年有359名特殊考生，去年總統教育獎得主、蘇澳海事肌肌萎縮症學生張軒誠北上應考，喜歡接觸人群的他，希望就讀社工、心理諮商等科系。
106學年大學學科能力測驗於20、21日登場，今年有12萬8759名考生報考，包含359名身心障礙考生報名，其中129人在台大應考。
負責特殊考生試務的台大教務處註冊組主任洪泰雄表示，為協助特殊考生應試，台大提供盲用電腦、點字機、檯燈、錄音設備、語音播放器等輔具，供考生使用，還有考生申請自備口袋型擴視機、立體算盤、放大滑鼠等輔具，來協助應試。
2016年總統教育獎得主、宜蘭蘇澳海事學生張軒誠也在台大應考，出生於單親家庭的張軒誠，從小罹患脊髓性肌肉萎縮症，目前只有右手指可以活動，但他上進、樂觀，自學考取證照，獲選2016年總統教育獎。
張軒誠表示，為了參加學測，前幾天就到台北來，還不小心撞到腳，因為自己的腳比較脆弱，因此右腳打上石膏來參加考試，並自備書架、滑鼠等輔具；喜歡接觸人群的他，希望有機會能就讀社工、心理諮商等相關科系。
就讀育達高職的腦麻俞姓學生穿著保暖衣物來應試，就讀應用日語科的她表示，自己很喜歡動漫，特別是漫畫「海賊王」，最喜歡的人物角色則主人公魯夫的哥哥「艾斯」，艾斯保護弟弟的信念讓她很感動；這次應考申請延長考試時間和代填答案卡的服務，希望未來能就讀語言相關科系。1060120
(中央社)
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