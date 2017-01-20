美職籃明星賽先發名單 柯瑞詹皇領銜

我要評比

美國職籃NBA公布2017全明星賽先發名單，東區由克里夫蘭騎士隊球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）掛帥，西區由金州勇士隊神射柯瑞（Stephen Curry）領銜。

東區其餘的先發陣容包括，詹姆斯的隊友明星後衛厄文（Kyrie Irving），以及多倫多暴龍隊的德羅森（DeMar DeRozan），鋒線球員則有芝加哥公牛隊的巴特勒（Jimmy Butler），密爾瓦基公鹿明星前鋒安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）。

西區的先發陣容包括，今年球季締造多次大三元紀錄的休士頓火箭隊後衛哈登（James Harden），金州勇士隊的前鋒杜蘭特（Kevin Durant），聖安東尼奧馬刺前鋒雷納德（Kawhi Leonard），紐奧良鵜鶘隊大前鋒戴維斯（Anthony Davis）。

而根據NBA官網公布的全明星球員最後票選結果，今年球季也是表現不俗的奧克拉荷馬雷霆隊後衛衛斯布魯克（Russell Westbrook），獲得89萬9024票在西區後衛排名第3，遜於哈登，無緣先發。

至於東區後衛方面，效力布魯克林籃網隊的台裔球員林書豪以10萬9088票排名第8。

這項美國職籃的季中表演賽，以往先發球員都是由球迷票選，但今年全明星賽票選的球迷比例降為5成，球員與媒體則各占25%。2017年全明星賽將於2月19日在紐奧良舉行。1060120

(中央社)