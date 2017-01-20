巴西石油貪瀆案承審大法官 墜機死亡

巴西聯邦最高法院大法官札瓦斯基今天下午在里約熱內盧南海岸發生的飛機失事意外中喪生，在巴西引起巨大回響，聯邦警察將調查失事原因。

札瓦斯基（Teori Zavascki）享年68歲，2012年由前工黨籍總統羅賽芙（Dilma Rousseff）提名擔任聯邦最高法院大法官。

札瓦斯基是巴西國營石油公司（Petrobras）貪瀆案在最高法院的報告人，負責裁決法院是否批准貪汙機制主要涉及企業Odebrecht建設公司77名行政人員的有賞告密協定。札瓦斯基原定2月作出裁決。

隨著大法官之死，有關程序應暫停至總統泰梅爾（Michel Temer）提名遞補札瓦斯基的大法官，或最高法院裁決重新配發案件。

失事的小型商務飛機編號PR-SOM，今天下午從聖保羅起飛，目的地是里約熱內盧南海岸度假勝地巴拉奇（Paraty），但在距機場跑道5公里處失事墜海。

除了札瓦斯基外，同機的69歲Emiliano旅館老闆飛蓋拉斯（Carlos Alberto Fernandes Filgueiras）和56歲的駕駛員羅德里格斯（Osmar Rodrigues），也證實在意外中身亡。

飛機失事後，聯邦警察、法官和檢察官紛紛透過社群網路要求當局深入調查墜機意外。

巴西聯邦法官協會主席維洛索（Roberto Veloso）表示，「面對札瓦斯基所肩負的重任，尤其他是巴西石油公司貪瀆調查案在聯邦最高法院的報告人，有必要徹查他所搭乘的飛機是在怎樣的情況下墜毀。」

失事的飛機機型King Air C90GT，由美國飛機製造廠豪客比奇（Beechcraft）在2006年生產，除了駕駛員外，還可搭載7名乘客，適航證明有效期限到2022年，維修檢查證明效期至今年4月。

聯邦警察決定深入調查墜機意外，主要是因為負責巴西石油公司貪瀆案調查的警官安塞莫（Marcio Anselmo）在社群網路上表示，最高法院批准Odebrecht建設公司77名行政人員的有賞告密協定在即，札瓦斯基的死不免引人懷疑，「這起意外應深入調查」。1060120

(中央社)