嘉義結合數位教育平台 助考生準確選擇
今、明2天是大學學測，嘉義縣政府結合數位教育平台樂學網，將提供嘉義縣考生選填志願參考，同時舉辦一系列講座活動，協助考生掌握大學校系關鍵資訊，做出準確選擇。
嘉義縣教育處今天表示，今年大學學測嘉義地區報名考生人數約計9200多名，為提供更多公開公平教育資源，結合數位教育平台樂學網，利用樂學網研發的「線上MOOC大學校系介紹影音課程」及「選填志願大數據落點分析系統」，提供考生參考。
嘉義縣副縣長吳芳銘指出，嘉義考生相較於都市學生，容易面臨資訊落差及資源不足等問題，因此縣府整合各方資源，加入樂學網選填志願落點分析系統，於春節後，辦理3場選填志願升學輔導講座，協助考生進入心目中大學。
教育處指出，升學輔導系列活動，海線將於2月19日上午在永慶高中，山線為2月25日下午在嘉義縣表演藝術中心，嘉義市區則暫定2月28日上午在嘉義市中正大學清江中心，講座現場贈送考生及家長每人1個樂學網VIP升級帳號，協助考生把握選填志願方向。1060120
(中央社)
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