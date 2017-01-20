台灣迎暖冬 地瓜媽媽生意卻「急凍」

地瓜媽媽每天一早出攤烤地瓜，街頭常能看見她們身影。（人安基金會提供）

全球暖化造就極端氣候，去年全球平均溫度為137年來最暖，在台灣感受明顯暖冬，卻也讓人安基金會協助自立的「地瓜媽媽」烤地瓜生意「急凍」，平均業績斷崖式下墜超過5成，不少媽媽單日收入常掛零，就快撐不下去。今起適逢今年入冬最冷寒流，盼外界伸出援手。

人安基金會自2012年起發起「給魚給竿，拉人一把」專案計畫，輔導經濟弱勢的單親媽媽學習以烤地瓜謀生，藉此自立並重建生活，若以月收入約3萬元計算，每口瓜爐可養活3口人，迄今已協助600多人創業。地瓜媽媽每天一早出攤、烤地瓜，街頭常能看見她們身影。

「天冷時銷路不錯，天氣熱就沒人要！」人安統計，過去地瓜媽媽每月平均收入可達近3萬元，但去年由於聖嬰現象持續，台灣全年溫暖而「幾乎沒有冬天」，地瓜媽媽生意慘澹，不少媽媽單日業績常掛零，嚴重影響生計。

根據人安統計報表顯示，去年烤地瓜每日收入少2、300元、每月大減1萬元以上，平均僅剩2萬多元，扣除成本後更所剩無幾；不少地瓜媽媽乾脆不出攤以免地瓜滯銷、腐爛，心中淌血，攤位數相較2015年更衰退高達54％。

現年40歲的林姓地瓜媽媽，獨力扶養患有過動症的8歲兒子與僅6個月大的早產女兒，她說，為照顧孩子，始終難以找到合適工作，直至去年經人安新北平安站輔導出攤烤地瓜，不料地瓜生意慘澹，平均1天僅賣500元左右。

「其實心裡很焦急、很不安！」她說，為了兒女醫藥費與家中生活費，咬牙苦撐，盼外界伸出援手，掏零錢買地瓜，健全弱勢家庭。

人安新北平安站長程郁盛表示，近年受不景氣加上氣候異常影響，每攤烤地瓜生意大不如前；近日適逢連續2個入冬最強冷氣團襲台，北部低溫下探10度，盼更多人伸出援手，「一條地瓜一條命，幫媽媽也幫孩子活下去。」

人安基金會劃撥帳號：19977434；電話：2970-5589。

(中時)