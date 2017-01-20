見兒淚崩下跪奉茶 陳國華妻竟嘆自己不完美
陳國華與Ivy結婚９年，兩人育有一雙兒女，一家四口感情相當融洽，昨天夫妻倆去參加兒子學校舉辦的暖手宴，也讓她目睹兒子與丈夫互動的感人橋段，頓時紅了眼眶。
Ivy表示昨晚見到兒子淚流滿面，跪著幫丈夫搽手按摩、搽乳液，再奉茶說您辛苦了，讓當時已經紅眼眶的她感慨萬千，回憶起這幾年從少女變為人母、從什麼都不懂到事事都能ㄧ手包辦，這幾年也不計代價付出，都是為了給丈夫和小孩滿滿的愛和溫暖的家，不過在夜深人靜省思時，仍覺得自己做的不夠好，讓她大嘆有種無力感。
對此也讓她深刻體會到，「女人」兩個字雖是簡單名詞，但卻是最難以扮演的多元角色，總是無悔的為別人奉獻，等到某天有意識為自己而活時，早已失去改變的勇氣，對此則有許多粉絲留言「你已經是最棒的媽媽了」，紛紛為Ivy加油打氣。
(中時電子報)
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