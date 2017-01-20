兩度越獄 墨傳奇毒梟古茲曼今引渡至美

去年在2度越獄後再次被捕獲的大毒梟「矮子古茲曼」。（圖/美聯社）

曾在墨西哥叱吒風雲的傳奇大毒梟「矮子古茲曼」（Joaquin El Chapo Guzman），在去年初再度被墨國警方逮捕後，於美東時間昨天晚上，正式引渡至美國紐約，他將在美國面臨多起跨州的洗錢、運毒、綁架和謀殺罪名的訴訟案。古茲曼是墨國最大的販毒集團- 錫納羅亞販毒集團（Cártel de Sinaloa）首領，多次被抓卻兩度逃獄，他的故事更曾被美國線上影音平台Netflix翻拍成電視劇。

據路透社（Reuters）報導，前墨西哥最大毒梟、錫納羅亞販毒集團的首領「矮子古茲曼」，在新總統川普（Donald Trump）上任前一天，正式由墨國引渡至美國紐約，將在美國接受審判。曾叱吒一時的古茲曼，主掌太平洋沿岸的下加利福尼亞省（Baja California）等3省的鴉片與大麻生產地，透過美墨邊界運送與販售大量古柯鹼（Cocaine）與海洛因（heroin），更多次為爭奪地盤和運毒通道而發起幫派大械鬥，或採取綁架、謀殺等手段達成目的，讓這位毒梟一度登上《富比士》雜誌（Forbes）的「全球十大惡人榜」榜首。

墨西哥軍方對引渡古茲曼不敢大意，佈下重裝武力在機場防範可能的突發狀況。（圖/美聯社）

大毒梟古茲曼將被引渡至紐約進行關押與受審。（圖/美聯社）

古茲曼出生在墨國錫納羅亞省（Sinaloa）農村的貧困家庭，父親在古茲曼成長期間逐漸在當地掌控並擴大其販毒的勢力，也成為古茲曼起家的「基底」。後來古茲曼在數個墨西哥大型販毒集團之間逐漸茁壯，終於在上個世紀90年代，靠著安非他命（Amphetamine）打下墨西哥，更「外銷」至泰國、印度和中國各地。他曾在1993年於瓜地馬拉（Guatemala）被捕，引渡回墨國戒備最高的監獄，卻阻止不了他在2001年越獄成功；逃出牢籠的他，開始了拉丁美洲各大販毒幫派的血腥戰爭，造成超過3.8萬人因此死亡。

2014年2月他再度落網，但諷刺的是，卻在隔年再次讓古茲曼以挖掘地道越獄成功。如今背負多項洗錢、運毒、謀殺罪名的他，恐將面臨無期徒刑或最高死刑的判決。美國司法部（U.S. Justice Department）對此大力讚揚並感謝墨西哥政府，但對於古茲曼的高調引渡，外界卻有不同解讀，認為墨西哥此舉恐怕是有意討好即將上任的川普，希望藉此改善未來的美墨關係。

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(中時電子報)