流感進入高峰期 中市開設假日特別門診
流感流行高峰期，且春節假期將屆，台中市政府衛生局明天起到春節連假期間，結合14家醫療院所開設假日類流感特別門診，方便民眾看病。
為降低連假期間流感疫情及方便民眾就醫，台中市3家醫學中心及11家區域醫院， 明天起到2月5日開設假日（含農曆春節假期）類流感特別門診計98診次。
衛生局表示，流感主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，如出現發燒超過攝氏38度且持續3天以上，務必迅速就醫，經醫師診治後及早投予流感抗病毒藥物治療，降低併發重症風險。
衛生局說，目前流感已進入流行高峰期，全市近3週急診類流感就診率分別為9.93％、9.73％、9.50％，略低於全國的10.62％、10.68％、10.26％。
衛生局說，台中市今年截至15日止，計有3例確診個案，年齡最低者為54歲男性患者，有糖尿病及高血壓慢性病史，現住加護病房中。年齡最高為85歲女性患者，有糖尿病及腎臟病慢性病史，現住加護病房。
衛生局長呂宗學表示，每年農曆年間常是流感疫情高峰期，提醒民眾南來北往出遊、拜年落實手部及呼吸道衛生，有呼吸道症狀時應配戴口罩；如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆更應立即就醫，並依醫師指示服用流感抗病毒藥劑，並在家休養。
衛生局說，開設假日類流感特別門診可分流急診就醫病患，避免交叉感染，隨農曆春節將至，返鄉和探親訪友也會增加流感感染機會，民眾如有就醫需要，可進入衛生局網站查詢台中市醫院開設假日類流感特別門診時段。1060120
(中央社)
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