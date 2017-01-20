趙薇深夜曬大學畢業照「現在的你還好嗎？」

趙薇深夜曬大學畢業照。（圖／達志、取材自趙薇微博）

大陸女星趙薇以當年《還珠格格》活潑的「小燕子」紅遍大街小巷，演而優則導的她，近年從演員走入幕後，演藝成績亮眼，今（20日）凌晨趙薇曬出大學畢業照，向自己喊話「現在的你還好嗎？」

趙薇以「最熟悉的陌生人～薇」稱呼自己，曬出當年大學畢業照，問「現在的你還好嗎？」趙薇也寫下：「蠻好，蠻好，像大部分人一樣，上有老下有小，兢兢業業，希望他們安好。人生好像電影一樣，跌宕起伏於你的世界。」

這張大學畢業稚嫩照也凸顯趙薇凍齡不老，當年與現今模樣都沒變，唯一引發熱議的是當時趙薇帶的黃色鏡片眼鏡，造型很搶鏡。

(中時電子報)