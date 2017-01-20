普丁圓俄壯大夢 三戰會從這兒爆發

俄羅斯2016年9月初投入超過12萬大軍，在克里米亞黑海沿岸舉行軍事演習，圖為俄軍坦克進行演習的畫面。（圖/美聯社）

俄羅斯2016年9月初在克里米亞黑海沿岸舉行盛大的軍事演習，圖為俄羅斯軍艦參與登陸演習的畫面。（圖/美聯社）

2014年，俄羅斯侵略烏克蘭，佔領了克里米亞，如今波羅的海國家將成為下一個目標，並可望成為美國準總統川普上任後第一個，同時也是最大的考驗。然而，這或許不會以公然侵略的方式進行。

《外交政策》（Foreign Policy）雜誌指出，俄羅斯總統普丁的目標很明確，戰略也很宏大。但多數現實主義者並不這麼認為，有人說北約（NATO）擴張威脅到克宮的地盤，如今莫斯科正在反擊。

然而，驅使普丁採取行動的，並非自利的理性算計，而是意識形態或信仰。對他來說，北約並非歐洲自由秩序的守護者，而是墮落西方的武器，更是俄羅斯壯大的主要障礙。也因此，他要分裂北約。

對普丁來說，如今的國際環境顯示，這正是自冷戰結束以來，俄羅斯繼續擴張的大好時機。由於英國脫歐，歐洲團結已出現裂痕，而北約成員也開始質疑它的價值，至於白宮新主人似乎更是對俄羅斯張開雙臂。

俄羅斯2014年侵略烏克蘭，佔領了克里米亞，圖為當年12月1日克里米亞韃靼人在土耳其伊斯坦堡，向來訪的俄羅斯總統普丁抗議。（圖/美聯社）

俄羅斯侵略烏克蘭，但它並非北約正式成員國，接下來克宮的險招，可能是將勢力伸入已是北約成員國的波羅的海國家。不過，他不會以傳統的方式，明目張膽地揮軍侵略。

拉脫維亞與愛沙尼亞有1/4人口是俄羅斯後裔，或許未來兩年內，普丁便會利用他們製造模糊的軍事化危機，讓他們宣稱遭受迫害，開始為自身權利暴動、抗議，並要求「國際保護」。

這時武器精良，訓練有素的「俄羅斯波羅的海人民解放陣線」（Popular Front for the Liberation of the Russian Baltics）便會出現。而備受矚目的刺殺與轟炸將使這些波羅的海國家瀕臨內戰邊緣，接著暴亂會接踵而至。

另一方面，俄國會阻撓安理會的一切決議，但提議俄軍以維和部隊的身分出現。接著北約的主要決策機構北大西洋理事會（North Atlantic Council）將召開會議，而波蘭會援引公約第5條，也就是「各締約國同意，對於歐洲或北美之一個，或數個締約國之武裝攻擊，應視為對締約國全體之攻擊」，宣布波羅的海國家遭俄羅斯攻擊，並力促會員國共同抵禦莫斯科的侵略。而德、法將奮力抵抗，這時大家都會睜大眼睛，看美國怎麼做。

要是北約不啟動第5條共同防禦協定，它的相互安全保證便形同具文，成員國對公約的信心將蕩然無存，而地緣政治時鐘將倒轉回1939年的二次大戰時期。部分東歐國家可能會選擇追隨俄羅斯，而由波蘭帶頭的其他國家，則會開始全副武裝。這時普丁分裂西方，並在歐洲開闢戰場的美夢將會實現。

然而，如果北約真的啟動第5條，等同西方向俄羅斯宣戰。這時川普就必須決定，防禦拉脫維亞等波羅的海國家，究竟值不值得冒開啟第三次世界大戰的風險。

(中時電子報)