普丁圓俄壯大夢 三戰會從這兒爆發

俄羅斯2016年9月初投入超過12萬大軍,在克里米亞黑海沿岸舉行軍事演習,圖為俄軍坦克進行演習的畫面。(圖/美聯社)

俄羅斯2016年9月初在克里米亞黑海沿岸舉行盛大的軍事演習,圖為俄羅斯軍艦參與登陸演習的畫面。(圖/美聯社)

2014年,俄羅斯侵略烏克蘭,佔領了克里米亞,如今波羅的海國家將成為下一個目標,並可望成為美國準總統川普上任後第一個,同時也是最大的考驗。然而,這或許不會以公然侵略的方式進行。

《外交政策》(Foreign Policy)雜誌指出,俄羅斯總統普丁的目標很明確,戰略也很宏大。但多數現實主義者並不這麼認為,有人說北約(NATO)擴張威脅到克宮的地盤,如今莫斯科正在反擊。

然而,驅使普丁採取行動的,並非自利的理性算計,而是意識形態或信仰。對他來說,北約並非歐洲自由秩序的守護者,而是墮落西方的武器,更是俄羅斯壯大的主要障礙。也因此,他要分裂北約。

對普丁來說,如今的國際環境顯示,這正是自冷戰結束以來,俄羅斯繼續擴張的大好時機。由於英國脫歐,歐洲團結已出現裂痕,而北約成員也開始質疑它的價值,至於白宮新主人似乎更是對俄羅斯張開雙臂。

俄羅斯2014年侵略烏克蘭,佔領了克里米亞,圖為當年12月1日克里米亞韃靼人在土耳其伊斯坦堡,向來訪的俄羅斯總統普丁抗議。(圖/美聯社)

俄羅斯侵略烏克蘭,但它並非北約正式成員國,接下來克宮的險招,可能是將勢力伸入已是北約成員國的波羅的海國家。不過,他不會以傳統的方式,明目張膽地揮軍侵略。

拉脫維亞與愛沙尼亞有1/4人口是俄羅斯後裔,或許未來兩年內,普丁便會利用他們製造模糊的軍事化危機,讓他們宣稱遭受迫害,開始為自身權利暴動、抗議,並要求「國際保護」。

這時武器精良,訓練有素的「俄羅斯波羅的海人民解放陣線」(Popular Front for the Liberation of the Russian Baltics)便會出現。而備受矚目的刺殺與轟炸將使這些波羅的海國家瀕臨內戰邊緣,接著暴亂會接踵而至。

另一方面,俄國會阻撓安理會的一切決議,但提議俄軍以維和部隊的身分出現。接著北約的主要決策機構北大西洋理事會(North Atlantic Council)將召開會議,而波蘭會援引公約第5條,也就是「各締約國同意,對於歐洲或北美之一個,或數個締約國之武裝攻擊,應視為對締約國全體之攻擊」,宣布波羅的海國家遭俄羅斯攻擊,並力促會員國共同抵禦莫斯科的侵略。而德、法將奮力抵抗,這時大家都會睜大眼睛,看美國怎麼做。

要是北約不啟動第5條共同防禦協定,它的相互安全保證便形同具文,成員國對公約的信心將蕩然無存,而地緣政治時鐘將倒轉回1939年的二次大戰時期。部分東歐國家可能會選擇追隨俄羅斯,而由波蘭帶頭的其他國家,則會開始全副武裝。這時普丁分裂西方,並在歐洲開闢戰場的美夢將會實現。

然而,如果北約真的啟動第5條,等同西方向俄羅斯宣戰。這時川普就必須決定,防禦拉脫維亞等波羅的海國家,究竟值不值得冒開啟第三次世界大戰的風險。

(中時電子報)