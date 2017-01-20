山川琉璃吊橋 全面開放網路預約
為因應農曆春節連續假期屏東山川琉璃吊橋人潮，屏東縣政府全面開放網路預約及購票，即使1個人也可上網預約。
屏縣府表示，春節期間（28日到2月1日）每梯次只提供50張票現場購票，建議計畫到山川琉璃吊橋走春民眾趕緊上網預約購票，減少排隊時間。預約網址https://lioulibridge.pthg.gov.tw
山川琉璃吊橋西元2014年12月啟動試營運爆紅以來，累積迄今已近百萬人次參訪，最高紀錄曾創下單日8100人次，是屏東最夯景點。
原本網路預約系統限定至少10人團體才可預約，但許多散客紛紛反映要求開放個人，屏縣府順應民意，全面開放線上預約，民眾上網預約同時並可完成購票程序。
屏縣府表示，為加速山川琉璃吊橋民眾驗票進場作業，請完成預約民眾事先下載電子票券QR code到手機或列印電子票券供現場服務人員查驗。
山川琉璃吊橋春節期間除夕27日不開放，大年初一到初五（28日到2月1日）比照假日，開放時間為上午9時到下午5時。1060120
(中央社)
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