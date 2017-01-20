夫妻疑涉弊 洪慈綪交保老公收押

無黨籍屏東縣議員洪慈綪夫婦疑涉琉球鄉道路工程弊案，昨天被檢方傳訊，洪慈綪（圖）訊後新台幣50萬元交保，洪慈綪丈夫黃志威被收押。檢方20日說，黃志威疑涉收工程回扣300萬元。（檔案照片）中央社 106年1月20日

無黨籍屏東縣議員洪慈綪夫婦疑涉琉球鄉道路工程弊案，昨天被檢方傳訊，洪慈綪訊後新台幣50萬元交保，洪慈綪丈夫黃志威被收押。檢方今天說，黃志威疑涉收工程回扣300萬元。

琉球鄉公所納骨堂工程回扣案，琉球鄉長陳隆進及相關廠商已因涉弊去年11月及8月分別被收押，由於獲報陳隆進夥同民意代表收取回扣，檢方深入追查時發現黃志威疑涉收取道路工程回扣，昨天分別前往洪慈綪琉球鄉服務處及洪慈綪夫妻鳳山住處，帶回洪慈綪夫妻偵訊。

檢方表示，偵訊調查後，黃志威疑涉收取道路工程回扣300萬元，違反貪污治罪條例等罪嫌重大，有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押獲准；洪慈綪50萬元交保。

洪慈綪因廣大興案聲明大噪並當選後表示，要為漁民發聲，但當選後被檢方調查疑與陳隆進一起賄選，兩人被依違反公職人員選舉罷免法提起當選無效之訴，洪慈綪部分後來被駁回。

截至上午9時，記者多次致電洪慈綪，暫仍未獲洪慈綪回應。1060120

(中央社)