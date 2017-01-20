夫妻疑涉弊 洪慈綪交保老公收押
無黨籍屏東縣議員洪慈綪夫婦疑涉琉球鄉道路工程弊案，昨天被檢方傳訊，洪慈綪訊後新台幣50萬元交保，洪慈綪丈夫黃志威被收押。檢方今天說，黃志威疑涉收工程回扣300萬元。
琉球鄉公所納骨堂工程回扣案，琉球鄉長陳隆進及相關廠商已因涉弊去年11月及8月分別被收押，由於獲報陳隆進夥同民意代表收取回扣，檢方深入追查時發現黃志威疑涉收取道路工程回扣，昨天分別前往洪慈綪琉球鄉服務處及洪慈綪夫妻鳳山住處，帶回洪慈綪夫妻偵訊。
檢方表示，偵訊調查後，黃志威疑涉收取道路工程回扣300萬元，違反貪污治罪條例等罪嫌重大，有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押獲准；洪慈綪50萬元交保。
洪慈綪因廣大興案聲明大噪並當選後表示，要為漁民發聲，但當選後被檢方調查疑與陳隆進一起賄選，兩人被依違反公職人員選舉罷免法提起當選無效之訴，洪慈綪部分後來被駁回。
截至上午9時，記者多次致電洪慈綪，暫仍未獲洪慈綪回應。1060120
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。