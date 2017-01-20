檢警破獲毒窟 攔截近2億元毒品

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(中央社記者邱俊欽桃園20日電）台灣桃園地方法院檢察署緝毒專組指揮桃園市楊梅區警方破獲「天道盟太陽會楊梅組」，成功攔截黑市市價約新台幣1億8000萬元的愷他命流入市面，劉姓男子等7人遭羈押禁見。

桃園地檢署日前接獲報案，部分桃園地區黑幫分子假借參與公共議題名義，動員幫眾陳情抗議，以暴力侵害特定團體、人士，嚴重危害社會秩序，私下卻在社區製毒，成為罪惡淵藪。

桃檢檢察長彭坤業指揮檢方偵辦，掃蕩黑幫與毒品，成功攔阻黑市市價1億8000萬元的愷他命流入市面，其中天道盟太陽會楊梅組劉姓男子與同夥涉嫌在楊梅區梅高路某鐵皮屋內製毒，警方攻堅時當場查獲，發現大批成品與製毒設備。

劉姓男子等7人並被依涉及組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例，今天遭法院裁定羈押禁見。

另外，「竹聯幫太極堂」簡姓男子涉及暴力討債滋事，疑涉入建地工程，藉端滋事與影響施工進度，也遭收押禁見。1060120

(中央社)