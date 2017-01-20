陸2016年GDP　成長6.7%

中國大陸官方今天公布，中國大陸2016年國內生產毛額（GDP）年增率為6.7%，低於2015年的6.9%，創26年來新低。

中國大陸國家統計局上午公布，中國大陸2016年第4季GDP較2015年同期成長6.8%，高於2016年前3季的6.7%，也優於市場普遍預期水準。

數據顯示，中國大陸2016年GDP年增率為6.7%，落在官方所設年度經濟成長目標6.5%至7%以內。

中國大陸國家主席習近平17日在世界經濟論壇（WEF）年會開幕式演講時說，在世界經濟疲弱的背景下，中國大陸2016年經濟預計成長6.7%，「依然處於世界前列」。

他當時說，中國大陸經濟發展進入「新常態」，經濟成長速度、發展方式、結構、發展動力都在發生重大變化，但「長期向好」的基本面沒有改變，「集聚的動能是過去兩位數的增長都達不到的」。1060120

(中央社)