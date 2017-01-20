陸7成超商下架食品流向電商 保鮮堪慮

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中國大陸網購食品市場近年蓬勃發展，年輕族群喜歡趁電商業者促銷撿便宜。但有業界人士指出，中國大陸逾7成的超商下架食品流向電商平台，網購容易買到過期食品。

經濟參考報今天報導，在珠三角一帶擁有多項進口食品代理權的的張曉波日前在一場論壇上說，由於中國大陸食品監管措施使不少超市下架食品流向電子商務平台，消費者買到過期食品不足為奇。

張曉波以紐西蘭進口牛奶為例指出，正常保鮮期是10到12個月，從生產到進口要花費1個月左右，從封關冷藏到開關審驗也要1個月左右，從物流運輸到超市上架還要1個月時間。

一般而言，中國大陸超市要求的食品銷售期是「不過半」，也就是保鮮期一旦過半就必須全部下架，這意味進口保鮮奶在中國大陸超市上架銷售的時間只有3個月左右。

廣西出入境檢驗檢疫局專家韋萬春指出，按中國大陸嚴格的食品監管措施，超市不管食品何時上架，只要保鮮期剩半年，就會要求下架。保鮮奶就算折扣再低，也不會有超市願意銷售。

張曉波說，「根據我經營多年的判斷，7成以上的超市下架食品通過電商平台進入消費者購買領域。」

廣西食品安全協會副秘書長吳佩表示，由於行銷和流量壓力，絕大部分網路食品電商業者不會在醒目位置標示食品銷售安全期，而是打著「跳樓折扣」、「瘋狂刷單」口號在電商平台上銷售。

吳佩說，經過出貨和物流配送，消費者一不留意，從快遞手中拿到的食品往往已過了保鮮期。1060120

(中央社)