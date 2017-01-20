台灣芬蘭簽署打擊關務詐欺合作協議

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外交部今天表示，財政部關務署長廖超祥與芬蘭海關總署長哈爾提凱能（Antti Hartikainene）19日在芬蘭首都赫爾辛基簽署「海關打擊關務詐欺合作協議」，深化雙方合作。

外交部上午發布新聞稿，經雙方政府持續共同推動，廖超祥與哈爾提凱能19日在芬蘭首都赫爾辛基共同簽署「台灣海關與芬蘭海關打擊關務詐欺合作協議」。

繼去年11月25日台灣與歐洲聯盟簽署「台灣海關與歐盟反詐欺總署行政合作協議」後，這項協議是加強關務國際合作另一進展，宣示與芬蘭共同打擊非法、保障合法執法決心，未來雙方將深化實質合作，創造雙贏。

外交部說，近年來台灣與芬蘭雙邊關係穩定成長，經濟部與中華民國對外貿易發展協會每年籌組商務拓展團訪問芬蘭，芬蘭為台灣在歐盟第12大貿易夥伴。1060120

(中央社)