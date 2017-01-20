川普正式上台 索羅斯：全球市場看衰
川普（Donald John Trump）準備在美國時間20日午正式就任美國總統，值此關鍵時刻，全球都在猜想未來的世界格局。對此，著名的投機家喬治．索羅斯（George Soros）認為，川普矛盾的人格特質注定失敗，連帶會造成全球市場看衰。
據外電路透社訊，本屆達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）在17日召開，世界多國政要名人齊聚一堂，索羅斯基金管理公司創辦人索羅斯也參與這場盛會。由於適逢美國總統換屆交接，關於下屆總統川普的話題自然不會少。
索羅斯向媒體表示，川普當選後美股上揚，原因在於對他減稅的預期。然而，他執政後將退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）的預告，已將美國帶往不可預料的境地。
索羅斯進一步說，川普本人的思維自相矛盾，這種矛盾進一步延伸到政策面的後果不堪設想，因此他認為川普終將面臨失敗。也正由於川普執政的高不確定性，市場表現很難說會好。
索羅斯是匈牙利出生的美國籍猶太裔商人，創辦了知名的索羅斯基金管理公司，也是美國眾議院外交事務委員會董事會前成員，是全球性的投機客、投資者、政治行動主義份子、慈善家。
(中時電子報)
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