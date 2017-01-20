今晚10度以下！氣象局發布低溫特報
今天是二十四節氣中的「大寒」，氣溫果然直直降！中央氣象局9時55分發布低溫特報，由於強烈大陸冷氣團影響，今（20日）晚至明（21）日清晨氣溫偏低，馬祖將出現攝氏10度以下低溫、中部以北及東北部沿海空曠地區及金門亦將出現10度左右之低溫，民眾一定注意保暖。
此外，這波冷氣團風勢強勁，氣象局也同時發布陸上強風特報，臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域將有9至10級強陣風，沿海地區並有較大風浪出現。
【天氣即時預報】臉書專頁也提醒大家，千萬不要以為只有北部冷，這波冷高壓南下速度快，全台各地都可能出現入冬以來最低溫，從氣象局今晚到明晨的氣溫預測來看，嘉義以北低溫預估都會在12°C或以下，呈現的幾乎都是各地的入冬最低溫。
接下來，預估週日(22日)晚上，又有一波冷空氣南下，下週一(23日)~下週二(24日)清晨，預估是本次冷空氣最寒冷的時候。
(中時電子報)
關鍵字：低溫特報
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