年改案 葉大華評70分監督盟給30分

副總統陳建仁昨天公布年金改革方案草案，年改會委員葉大華今說，若就第一階段目標「拉近給付差距」來看，她打65分到70分；監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南則評30分、死當。

年金改革國是會議22日將於總統府登場。陳副總統昨天公布年金改革草案版本，包括優惠存款18%最晚分6年全數歸零；設計年金年資可攜帶制度，跨職域就業有保障。

國家年金改革委員會葉大華、孫友聯與監督年金改革行動聯盟召集人黃耀南今天接受廣播節目專訪。

葉大華認為，改革草案是「順了姑意，逆了嫂意」，的確符合軍公教朋友期待是溫和漸進式的改革，但她算了一下，「就是延後破產嘛！這版本基本上是延後破產時間，軍公教朋友可能可以延後13年，勞工可能延後9年破產」。

葉大華說，以她或孫友聯，20年後退休的人大概也沒辦法有什麼期待，更何況現在的年輕人與未來繳費的年輕人，不過，她之前提出二階段改革，這次以拉近給付差距為主，的確有做到這個方向。

主持人追問，為改革草案打幾分？

孫友聯說，他參與在裡面，自己打分數有點怪怪的，但他認為，當然有及格，前面的程序就及格了；葉大華指出，她打65分到70分，如果就第一階段目標，是拉近給付差距；黃耀南說，最多打30分，「死當」。

葉大華認為，勞工不過延後9年破產，至少對勞工有個好的消息是政府每年提撥200億元挹注基金。

葉大華並說，這次優點是黨職併公職要一併處理；另外，年資可攜，對未來年輕人轉換職域很重要，很多人對此有期待，缺點是沒有回應很多委員提的基礎年金。

孫友聯認為，改革優點是，某種程度的確把改革期程畫出來，2013年、馬政府時代就吵過這議題，那時無疾而終；至於缺點，某些人覺得改革幅度不夠大。

黃耀南說，改革草案優點最重要是公保勞保制度轉換，像中華電信由國營變民營，過去有人15年公保、15年勞保，服務滿30年但沒有年金，最主要是這個優點，其他就比較看不到亮點。

黃耀南認為，缺點有很多，一是程序正義，二是實質正義，其中對於軍公教純新制影響非常大，所得替代率降，再加上薪資計算基準從現在退休當月薪資，未來拉到15年，對軍公教純新制來講「砍很大」。

不過，主持人認為，對勞工而言很不利，薪資計算基準從5年變15年，領錢的基準額減少，再加上天花板沒打破，也沒有地板。

孫友聯認為，這部分可能是第二波改革要討論的東西；葉大華認為，國是會議至少要有附帶決議，何時要重新檢討；黃耀南認為，對於總統府外要參加寒食宴那些人而言，基礎年金要趕快建立，包括代理教師、大學的兼課教師這些都需要。1060120

(中央社)