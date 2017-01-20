遺傳超正名模媽 甄子丹曝光家有13歲漂亮小女人！
武打巨星甄子丹以《葉問》走紅影壇，他不僅功夫棒，外型還相當俊俏，而老婆也是大有來頭，他2003年再婚，將選美名模出身的汪詩詩娶進門，嬌妻這些年來給他添了一雙兒女，一家四口幸福和樂，而寵小孩出名的他，樂得為寶貝們當曬娃魔人，最近甄子丹貼出女兒Jasmine新照，赫然發現稚嫩的小女孩，如今成了漂亮小女人。
母親汪詩詩在IG貼出女兒照片，寫下：「生日快樂我漂亮的女兒，希望妳有美好的一天，最重要的是一定要快樂和健康。我好愛好愛妳！」，爸爸甄子丹也在微博貼文：「祝我的漂亮寶貝女兒生日快樂!」，夫妻倆疼女兒，不約而同將Jasmine歷年的照片找出來做拼貼，可以清楚看見小女孩的成長，只見Jasmine脫去過去的稚嫩可愛，臉蛋漸漸變尖，修長身材跟精緻五官越來越像名模媽，才13歲就長得如此清新漂亮，好模好樣果然吸睛。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。