遺傳超正名模媽 甄子丹曝光家有13歲漂亮小女人！

甄子丹夫婦不約而同貼照給女兒慶生，眾人皆發現Jasmine出落得越來越美，已不是小女孩，而是小女人。(取材自微博)

武打巨星甄子丹以《葉問》走紅影壇，他不僅功夫棒，外型還相當俊俏，而老婆也是大有來頭，他2003年再婚，將選美名模出身的汪詩詩娶進門，嬌妻這些年來給他添了一雙兒女，一家四口幸福和樂，而寵小孩出名的他，樂得為寶貝們當曬娃魔人，最近甄子丹貼出女兒Jasmine新照，赫然發現稚嫩的小女孩，如今成了漂亮小女人。

母親汪詩詩在IG貼出女兒照片，寫下：「生日快樂我漂亮的女兒，希望妳有美好的一天，最重要的是一定要快樂和健康。我好愛好愛妳！」，爸爸甄子丹也在微博貼文：「祝我的漂亮寶貝女兒生日快樂!」，夫妻倆疼女兒，不約而同將Jasmine歷年的照片找出來做拼貼，可以清楚看見小女孩的成長，只見Jasmine脫去過去的稚嫩可愛，臉蛋漸漸變尖，修長身材跟精緻五官越來越像名模媽，才13歲就長得如此清新漂亮，好模好樣果然吸睛。

(中時電子報)