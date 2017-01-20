網友揪團詐騙大陸民眾 加入3個月只分到便當
張嫌在網路以3%獲利為誘因，揪團籌組8人詐騙集團，在新竹區租屋成立機房，自去年10月起詐騙大陸民眾，經豐原分局持票搜索，查扣大陸民眾個資、筆電、行動電話11支、詐騙用電話亭、網路分享器等贓證物。但有成員落網後私下向警方抱怨，成立3個月至今，未領到一毛錢，只有分到便當。
警方接獲線報，26歲張富凱在網路揪團欲從事詐欺工作，經長時間跟監，發現新竹市香山區中華路某社區大樓出入複雜，研判犯嫌應租屋於該處成立機房，本月10日見時機成熟，會同刑事局偵查第二大隊偵查第二隊、台中市警局第一分局及第六分局攻堅，查緝張等8嫌到案。
張嫌向警方供稱，他在網路上結識不知名上手，對方提供28萬元資金，讓他支付3房2廳公寓租金以及機房設備、道具費用，雙方口頭約定以詐騙所得3%做為酬勞。但有成員私下向警方抱怨，成立3個月至今，未領到一毛錢，只有分到便當。
張嫌坦承，他於網路上結識6男1女，利用滑輪箱、隔音棉製作個人電話亭，其中6人埋首在裏頭，假冒大陸地區交通銀行客服人員，以對岸民眾積欠信用卡費疑遭盜辦，並將電話轉接至假大陸檢警之第二、三線機房，要求民眾匯款至指定帳戶託管，並由另名陳男採買後勤支援，全案詢後依詐欺罪移送，另持續追查共犯及上游詐欺集團。
(中時)
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