經典賽》中華隊當心 單季60轟巴倫汀入荷蘭隊

養樂多重砲巴倫汀，曾單季敲出60轟，寫下亞洲職棒新障礙。圖為他當年效力大聯盟水手隊。(美聯社資料照)

(11:50更新內文)日媒報導，日職養樂多隊32歲洋炮巴倫汀(Wladimir Balentien)，確定經典賽要為荷蘭隊出征，這對同組的中華隊來說，並不是好消息。巴倫汀2013年單季敲出60發全壘打，寫下亞洲職棒新紀錄，去年也有31轟、96打點，火力不容小覷。

巴倫汀2007年在水手隊登上大聯盟，後轉到紅人隊，生涯出賽170場，敲出15轟、52打點，打擊率2成21。2011年加盟養樂多隊，就連3年奪下央聯全壘打王，2012和2013年並獲最佳九人外野手。他在2013年經典賽、2015年世界棒球12強賽，都披上國家隊戰袍。

(中時電子報)