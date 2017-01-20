港憂鬱症患者人數上升 達5.5%
一項調查發現，香港憂鬱症患者較4年前有所增加，在對2351人的分析中，患憂鬱症並須接受治療者達5.5%。
星島日報今天報導，香港心理衛生會於去年底在36個測試站進行訪問，共收回4863份問卷，然後每2名受訪者抽取一份進行分析，合共2351份。
分析結果顯示，以最低為0至最高的27分憂鬱指數計算，5.5%的受訪者的指數達到15分以上，即他們患有憂鬱症及需要接受專業輔導和治療。
另有接近10%的受訪者的分數在10至14分之間，屬「應關注」組別。
以上兩個組別的人數比例，都高於2012及2014年的同類調查。
報導引述負責調查的城市大學專業進修學院講師孫玉傑說，有氧運動對減少憂鬱困擾有正面幫助，建議患者積極參與運動。1060120
(中央社)
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