高雄驚傳兩街貓 遭獵犬集體殺害

貓咪疑遭獵犬集體殺害慘死街頭。（台灣動物緊急救援小組提供）

貓咪疑遭獵犬集體殺害慘死街頭。（台灣動物緊急救援小組提供）

高雄驚傳獵犬集體殺貓事件！台灣動物緊急救援小組前天起，一連兩晚接獲民眾通報，指稱分別在仁武、楠梓出現10多隻狗集體行動攻擊街貓，圍攻後撕咬狂甩致死，已有兩隻貓慘死街頭，疾呼大高雄街貓餵養人提高警覺。對此，高市動保處稱尚未接獲通報，且無直接證據證實是有人惡意所為。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台指出，去年11月在台北發生過類似案件，有民眾惡意放獵犬殺貓，未料竟在高雄上演。民眾通報，在仁武區仁怡街、登發國小附近，驚見12隻訓練有素的狗兒，群起攻擊街貓，熱心民眾發現貓咪後，緊急送醫，但已回天乏術。

無獨有偶，19日深夜，楠梓區土庫路118巷一帶也發生類似案件，社區民眾聽聞貓咪慘叫聲出外查看，親睹狗兒集體虐貓，將一隻街貓活生生咬死。

倪京台轉述目擊民眾表示，追貓的狗群平常社區巷弄中從未見過，特色是訓練有素、集體狩獵時安靜無聲，狂竄入社區巷弄鎖定落單街貓，發現目標就群起圍攻，撲上前狠咬並用力狂甩，直至街貓哀號慘死，再一哄而散。

倪京台懷疑，是有心人亦刻意操作，製造愛狗、愛貓人士間的對立，社區民眾稱街貓未造成當地民眾困擾，竟然無辜慘死，目前雖然沒有鎖定特定車輛及可疑人士，但他呼籲，大高雄地區的街貓餵養人注意提高警覺，並攜帶防身用品；同時，也希望高雄市動保處及警方協助調閱監視器，緝拿可疑的殺貓集團。

(中時)