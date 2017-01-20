國立社教及文化機構寒假推動「博物館尋寶夢」
博物館裡的東西幾乎都是寶物，今年寒假，教育部與文化部策畫「博物館尋寶夢」活動，讓觀眾探索典藏品、書籍及展覽所隱含的意義和故事，體驗自然奧秘與人文智慧的樂趣。
教育部所屬國立社教機構共提供28件寶物，並設計有趣的尋寶活動，如國立台灣科學教育館規畫「喜新‧戀舊創意拼圖」、「仿生－創作家」及「60展品大搜尋」3項尋寶活動；國立自然科學博物館提供「澎湖古象」、「水運儀象台」及「大王魷魚」3項寶物；國立科學工藝博物館最新最夯的3項寶物「愛麗絲」、「幸福車站」和「植物工坊」均為創新主題展示。
為引導民眾發掘各館所的寶藏，教育部與文化部聯合發行「博物館尋寶夢－尋寶手冊」，並舉辦集戳章贈好禮、LINE貼圖免費限
教育部及文化部所屬館所在今年寒假及上半年將陸續推出各項精彩活動，預估將超過400萬人次參與。今年寒假的「博物館尋寶夢」活動，相關資訊可上網（http://winter2017.nmmst.gov.tw）。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。