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國立社教及文化機構寒假推動「博物館尋寶夢」活動。（林志成攝）

博物館裡的東西幾乎都是寶物，今年寒假，教育部與文化部策畫「博物館尋寶夢」活動，讓觀眾探索典藏品、書籍及展覽所隱含的意義和故事，體驗自然奧秘與人文智慧的樂趣。

教育部所屬國立社教機構共提供28件寶物，並設計有趣的尋寶活動，如國立台灣科學教育館規畫「喜新‧戀舊創意拼圖」、「仿生－創作家」及「60展品大搜尋」3項尋寶活動；國立自然科學博物館提供「澎湖古象」、「水運儀象台」及「大王魷魚」3項寶物；國立科學工藝博物館最新最夯的3項寶物「愛麗絲」、「幸福車站」和「植物工坊」均為創新主題展示。

為引導民眾發掘各館所的寶藏，教育部與文化部聯合發行「博物館尋寶夢－尋寶手冊」，並舉辦集戳章贈好禮、LINE貼圖免費限

教育部及文化部所屬館所在今年寒假及上半年將陸續推出各項精彩活動，預估將超過400萬人次參與。今年寒假的「博物館尋寶夢」活動，相關資訊可上網（http://winter2017.nmmst.gov.tw）。

(中時)