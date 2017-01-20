民生基金會是國民黨附隨組織？ 邱大展反駁
不當黨產處理委員會今天就財團法人民生建設基金會是否為國民黨附隨組織召開聽證程序，黨產會報告指出，民生基金會為國民黨於民國六十七年捐助九百萬元所成立，根據此緣由，需釐清爭點為以捐助金錢方式成立財團法人得否認定為政黨附隨組織？其受捐助之財產是否為不當取得財產？民生基金會歷任董事長是否為國民黨所指派等。
民生基金會董事長邱大展在聽證程序前受訪表示，不當黨產立法目的是一個財團法人或社團法人是否利用特殊利益來從事政黨活動，但民生基金會從事的是公益活動，主管機關是衛福部，歷年來評鑑也很好。
邱大展說，民生基金會在蔣經國時代由國民黨捐助九百萬成立，從捐助人的角度會想了解是否用途適當，因此第一任董事長由國民黨指派，但之後的董事長都是由前任的董事長或是董事會選任，非國民黨指派。
邱大展說，九二一、八八震災、許多大學的癌症基金會都有民生基金會捐助的影子，每次開會報告、財務報表都有送給主管機關衛福部，這次十年來的財務報表也都有送給不當黨產處理委員會，他批評，每次黨產會都在問錢從哪裡來？但更重要的是錢用到哪邊去，基本上民生基金會都是把錢用在跟國民黨沒有關係的的單位去。
(中時)
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