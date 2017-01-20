學測登場 日籍肢障生再接再厲

大學學測20日登場，日籍肢障生泉勝利（左）拄著輔具由母親（右）陪同到高師大特殊試場應試，他去年雖然考上國立大學，但因沒有錄取理想科系，今年再接再厲希望能上高師大生物科技系。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月20日

大學學測20日登場，日籍肢障生泉勝利（前）拄著輔具由母親陪同到高師大特殊試場應試，他去年雖然考上國立大學，但因沒有錄取理想科系，今年再接再厲希望能上高師大生物科技系。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月20日

大學學測20日登場，日籍肢障生泉勝利（左）拄著輔具由母親陪同到高師大特殊試場應試，他去年雖然考上國立大學，但因沒有錄取理想科系，今年再接再厲希望能上高師大生物科技系。中央社記者程啟峰高雄攝 106年1月20日

大學學測今天登場，日籍肢障生泉勝利今天拄著輔具由母親陪同到高師大特殊試場應試，他去年雖然考上國立大學，但因沒有錄取理想科系，今年再接再厲希望能上高師大生物科技系。

泉勝利父親是日本人，母親是台灣人，出生時雖破兩次羊水仍平安出生，被父母取名為勝利，不過造成他天生雙下肢不良於行，由於發現得慢，終身得靠輔助行走。

泉勝利上午拄著輔具，由母親陪同到高師大特殊試場應試。

泉勝利中小學就讀日僑學校，高中唸高師大附中，去年考上國立大學，因沒考到理想科系，今年捲土重來。

泉勝利的母親說，泉勝利的毛病是在日本發現的，因為發現得太慢，因此無法治癒；泉勝利曾來台試過推拿、按摩等民俗療法仍無效。

泉勝利指出，他6、7歲才能自己站起來，之前生活起居都由父母抱來抱去，迄今雖可站立，但行動仍要靠輔具。

他表示，由於從小就進出醫院，總幻想自己能當醫師幫助跟他一樣症頭的人，因此對生物科技一直很有興趣，他曾到高師大燕巢校區生物科系參觀，覺得那裡環境很不錯，很喜歡，希望能考上。

大學學測高雄考區有1萬3949名學生報名，比去年少908人，特殊考生有39人，分別在高師大9個試場應試；高師大說，今年特殊考生包括肢障、視障及精障等考生，特殊考生雖比去年有42人少，但試場比去年多兩個，其中有4個試場是獨立試場。1060120

(中央社)