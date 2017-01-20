掌控核戰權力手提箱 川普宣誓後承接
這是1個外型樸素、鼓鼓的皮製包包的手提箱，但其中裝的卻是能夠發動核子大戰的不祥權力。
這個手提箱明天就將移交到川普（Donald Trump）的手中。
法新社報導，明天宣誓就任後，川普將承繼這個被稱為「足球」的手提箱，箱內裝的就是可以讓美國總統執行發射核子飛彈程序和通訊的設備。
這個重45磅（20公斤）、有鋁製外框的包包，無論總統到那裡，都由1名軍事助理負責隨身攜帶。
這個包包之外，川普也會拿到1張可放進口袋的卡片，叫做「餅乾」，上頭有總統指揮發動核攻擊所需的驗證碼。
根據「史密森尼月刊」（Smithsonian），「足球」從1963年開始就跟世界最強大國家美國的總統如影隨行。
考量他明天宣誓就任後將得到的力量，川普將聽取「足球」執行程序的簡報，內容包括攻擊選項概述的文件，例如這種攻擊威力有多強大，以及會攻擊什麼目標等。
美國核能力的責任也是去年選戰的1個話題。總統歐巴馬曾說川普太反覆無常，不能把這種力量託付給他。
歐巴馬當時嘲諷說：「連推特帳號都管不好的人，怎麼管好核密碼？」
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年12月表示莫斯科須加強核能力時，川普曾推文回應說：「在世人從核武覺悟過來之前，美國都必須加大力道提升並擴張核能力。」（譯者：中央社何宏儒）1060120
(中央社)
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