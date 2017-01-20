車禍3要點 確認意識勿搬動請求救護
21歲李先生2年發生2次車禍，所幸送醫急救後救回一命，醫師呼籲民眾若遇上車禍掌握3要點，確認傷者意識、切勿任意搬動、立刻請求救護。李先生現已出院，返家準備過年。
從事水電工程的李先生，1年多前他騎機車外出不慎摔車，造成右手、腳骨折住院，不料上次的骨折鋼板尚未取出，去年平安夜他和女友搭上好友的汽車外出，在路途中又遇上車禍，坐在副駕駛座的李先生頭部重創。
光田綜合醫院大甲分院神經外科主任林牧熹指出，病人到院緊急經電腦斷層掃描檢查，發現他顱骨骨折，硬腦膜上、硬腦膜下出血，因出血範圍大已壓迫到腦組織，危在旦夕。
院內啟動外傷小組，第一時間檢查後研判須盡快開顱，清除顱內血塊、血水，解除腦壓救命。林牧熹表示，李先生術後隔日即清醒，是少數顱內出血命危，開刀成功又術後恢復快速的病例，留院不到一個月已可返家過年。
李爸爸指出，兒子是家裡的第2個孩子，原本還有哥哥、妹妹，但2名子女皆在出生3個月左右時，分別因車禍及意外去世，夫妻倆只剩下這一個孩子。
李爸爸說，兒子從小就很獨立懂事，15歲高中就唸夜校賺錢協助家中經濟，還存錢買車汰換家裡逾20年車齡的老爺車，開新車載全家出遊，十分窩心。
李爸爸接獲通知說兒子車禍，起初還以為只是輕傷，萬萬沒想到這麼嚴重，趕到急診時心急流下男兒淚，妻子還擔心到數夜沒有闔眼，直到兒子脫險才能好好休息。
醫師提醒一般民眾遇到車禍傷患處理掌握3要點，1、呼叫傷者確認意識，2、切勿任意搬移傷者，車禍傷者易頸部受傷，任意搬動恐傷頸椎，3、立即撥打119請求救護。1060120
(中央社)
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