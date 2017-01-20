高雄4小時2槍擊 疑兩派人馬續開槍

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高雄市於4個小時發生2起槍擊案，1人受傷送醫無大礙，1名涉案人遭逮，5名大學生險遭波及，警方初步調查兩案有關連性，先發生敬酒糾紛開槍，再相約街頭火併。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 106年1月20日

高雄市於4個小時發生2起槍擊案，1人受傷送醫無大礙，1名涉案人遭逮，5名大學生險遭波及，警方初步調查兩案有關連性，先發生敬酒糾紛開槍，再相約街頭火併。

警方初步調查，兩派人馬昨晚近11時先於高雄市前鎮區一家海產店發生疑因敬酒口角糾紛，海產店老闆排解時遭一名呂姓男子開槍打中左手，送醫無大礙，警方據報立即逮捕呂男，起出犯案手槍。

不料，今天凌晨約2時，高雄市楠梓區再傳槍響，兩方人馬約30多人駕車街頭開槍火併案，流彈擊破一家超商玻璃，險打中店內5名大學生。

警方初步調查疑是兩方人馬於前鎮區海產店發生敬酒口角糾紛後，再相約於楠梓區火併，已掌握特定對象清查。1060120

(中央社)