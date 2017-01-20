影片拜早年 江蕙：去年讓大家擔心了
西元2015年宣告退出歌壇的江蕙透過全聯善美的文化藝術基金會影片，向外界拜早年，也提到「去年讓大家擔心了」。
去年一名男子闖入江蕙新北市淡水區住處，毆傷江蕙弟弟，江蕙也受波及。江蕙應全聯善美的文化藝術基金會邀請任董事，全聯善美取得宜蘭傳統藝術中心經營權，明天傳藝中心整修後重新開幕，江蕙不出席記者會，只透過影片向在場民眾問好。
江蕙在影片一開始先對大家說，「去年讓大家擔心了，也謝謝大家對我的關心」，並向台灣民眾拜早年，「祝福國運昌隆，人人平安健康喜樂」。
江蕙在影片中提到，「從歌手轉換為董事，這個頭銜一開始不太習慣，但是因為全聯善美的基金會是做公益，對我而言也很開心」，並邀外界和她一起做公益、當義工。1060120
(中央社)
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