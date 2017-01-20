川普妻大典前亮相 穿搭交給西語裔設計師

總統當選人川普太座梅蘭妮亞（Melania Trump）今天選了鮮為人知的紐約時尚設計師之作，作為她慶祝川普即將就職的第一套服裝。這名設計師為西語裔，也是退役傷兵之女。

法新社報導，梅蘭妮亞穿上費拉里（Norisol Ferrari）設計的及膝黑色大衣，造訪阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），而梅蘭妮亞如此選擇，可能是受到「啟發」，因為她過去偏好歐洲高檔名牌而廣受批評。

考量川普鼓吹分裂的政治立場，許多服裝設計師都不願與這位準第一夫人合作，使得外界更加關注梅蘭妮亞在就職典禮系列活動，將以何種造型亮相。

費拉里告訴「女裝日報」（Womens Wear Daily），「天啊，真希望我們國家的人別那麼愛生氣」，並表示，她並不認同那些聯合抵制梅蘭妮亞的設計師。

費拉里說：「我絕對反對任何的不公平待遇，我想要給她自己的聲音，對我來說，賦予女性力量才是最重要的事。」

費拉里在美國出生，擁有哥倫比亞與委內瑞拉血統，她表示，很「榮幸」能替梅蘭妮亞打點服裝。梅蘭妮亞明天將成為美國史上第2位外國出生的第一夫人。

她告訴「女裝日報」：「對於川普女士拜訪阿靈頓國家公墓，我的感觸格外深刻，因為我的親生父親是位退役傷兵，他所經歷的一切與終生行動不便，深深影響了我的家人。」（譯者：中央社周莉芳）1060120

(中央社)